Milli Takıma Erzincan damgasını vurdu

7-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Estonya’nın Talin şehrinde yapılacak olan Badminton Avrupa Gençler Şampiyonasına Türkiye 10 Milli sporcu ile katılacak. Bu 10 milli sporcunun 7 sporcusunu Erzincanlı badmintoncular oluşturcak. Bunun yanında Avrupa Şampiyonasında 3 Erzincanlı Antrenör görev alarak milli takım kadrosuna damga vurmuş oldular.Şampiyonayla ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez " Badminton Milli takımına 7 tane sporcu vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erzincan’da Uğur Erçetin ve Mürsel Yıldız hocalarımızla ortak çalışarak iyi bir başarı yakaladık. Avrupa Şampiyonasında da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.