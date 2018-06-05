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05 Haziran 2018 10:01

Minik öğrenciler Erzincan’da çevreye dikkat çektiler

Erzincan Melikşah İlkokulu öğrencileri, Erzincan’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Minik öğrenciler Erzincan’da çevreye dikkat çektiler

05 Haziran 2018 10:01


Erzincan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çevreye dikkat çekerek, resimler yaptılar ve çevre ile ilgili şarkı söylediler.


Düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir; “Dünya’da gelişen sanayi ve artan nüfus Yoğunluğuyla çevre sorunlarının arttığı ve ülkelerin sınırlarını aştığı görüldüğünden, 1972 yılında Birleşmiş Milletler çevre konferansı toplandı. Çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yoları aradılar. Birleşmiş Milletler çevre konferansında 5haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Dünya çevre günü etkinlikleri ile insanlığın çevre sorunlarının farkında olmalarını ve çözüm konularında bilgilerini artırmak, çevre bilincini kazandırmak, üzerimize düşen sorumlulukları hatırlatmak amaçlanmaktadır.


Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucu olmaktadır. Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ve kirlenmesini mutlaka önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola atılan plastik ürünlerin doğa da 400 yıl çürümeden kalması karşı karşıya olduğumuz büyük tehlikenin işaretidir. Çevrede kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevi mutlaka her birey yapmak zorundadır. Hepinizi yaşanabilir mutlu, sağlıklı bir çevrede bir ömür dilerim” dedi.


Melikşah İlkokulu bahçesinde geçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mutlu Mayda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, Erzincan il Müftü Vekili Mahmut Bektaş, Memur Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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