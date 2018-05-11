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11 Mayıs 2018 13:31

Minik öğrenciler sinemayla tanıştı

Erzincan Barosu sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Minik öğrenciler sinemayla tanıştı

11 Mayıs 2018 13:31

Etkinlikler kapsamında 100 minik öğrenci ilk defa sinema izledi.


Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk, "Baromuzun sosyal ve kültürel faaliyetleri devam ediyor. “Çocuklar Sinema ile Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde Üzümlü Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu’nda okuyan 100 öğrenciyi sinema ile buluşturduk. Önce Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi çizgi filmini birlikte izledik; akabinde burger king keyfini birlikte yaşadık. Bir çok öğrenci ilk kez köyden şehir merkezine gelerek sinema salonunda film izledi. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahip olan sinema ile çocukların ilk buluşma yaş ortalamasını düşürmek, güzel bir gün geçirmelerine ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Bir çocuk sevindirmek her şeye değer, bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Bundan sonra da köy okullarında öğrenim gören öğrenciler ile sinema etkinliklerimiz devam edecek." dedi. 2. sınıf öğrencisi Asya Sayful ve 3. sınıf öğrencisi Feride İslamoğlu ilk defa sinemaya geldiklerini, çok heyecanlı olduklarını anlatarak bu imkanı sağlayan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk’e teşekkür ettiler.




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