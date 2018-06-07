Minik öğrencilere kitap sevgisi aşılanıyor

Proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 75. Yıl Anaokulu, Erzincan Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün katkılarıyla "Kitabım Seninle Paylaşınca Güzel" adlı proje başlattı. Başlatılan proje ile minik öğrenciler hem kitap okuyor hem de okudukları kitapları birbirleriyle değişerek paylaşma duygusunu öğreniyorlar.

Proje hakkında bilgi veren 75.Yıl Anaokulu Müdüresi Nurdan Özdemir "Okulumuzca yürüttüğümüz bu projede amacımız hem okulumuz öğrencilerinin hem de çocuk evleri sitesinde yaşayan çocuklarımızın okuma, okuduğunu anlayıp daha etkili ve düzgün bir Türkçe kullanarak kendini ifade etme, sahip olduğumuz değerler kapsamında bulunan paylaşımcı yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktı. Günümüzde telefon, tablet, televizyon, bilgisayar gibi sık kullanılan araçların çocuklara verdiği zararları düşünerek bu araçların kullanımını en aza indirmeyi hedefledik. Okulumuz 75.yıl öğrencileri paylaşacakları kitapları özenle ve heyecanla seçip aldılar. Velilerimiz ve Aile sosyal politikalar il müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği her sene okulumuzda tekrarlamayı düşünüyor daha çok kitap paylaşımında bulunmayı hedefliyoruz." dedi.