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30 Kasım 2017 14:28

Minikler Hakkari’de ki arkadaşlarına kırtasiye malzemesi gönderdi

Erzincan Kids A Loud Kreş ve Gündüz Bakim evinde öğrenim gören 3-6 yaş arasındaki minikler Hakkâri Yüksekova’da ki arkadaşlarına 16 koli kırtasiye, oyuncak ve kışlık giysilerini yolladılar.

Minikler Hakkari’de ki arkadaşlarına kırtasiye malzemesi gönderdi

30 Kasım 2017 14:28


Erzincan da faaliyet gösteren Kids A Loud Kreş ve Gündüz Bakim evinde görevli Sena Sancı isimli öğretmen atanarak gittiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki okulunda kırtasiye, oyuncak ve kışlık giysilerin olmadığını Erzincan da birlikte görev yaptığı öğretmen arkadaşlarıyla paylaştı. Erzincan da ki öğretmen arkadaşları ise Sena öğretmenin okulunda ki bu eksiklikleri gidermek üzere “Biriktirdiğin Senin Değil, Paylaştığın Senindir” adı altında bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğrenci velileriyle görüşen Kids A Loud Kreş ve Gündüz Bakim evi öğretmenleri velilerinde yardımıyla öğrenciler kendilerine ait olan kırtasiye, oyuncak ve kışlık giysilerini kendileri seçerek, Hakkari’de ki arkadaşlarına yollamak üzere kargoya verdiler.


Toplamda 75 öğrenci ve 10 öğretmen kapasiteli Kids A Loud Kreş ve Gündüz Bakim evinde başlatılan sosyal sorumluluk kampanyasıyla 15 günde 16 koli kırtasiye, oyuncak ve kışlık giysi toplanarak, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Yeni Mahalle İlköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilere kargolandı.


Kids A Loud Kreş ve Gündüz Bakim evi işletme sahibi Aysel Atasoy yaptığı açıklamada Hakkari’de ki öğrencilere bu şekilde bir destek sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kids A Loud Kreş ve Gündüz Bakim evi öğretmenlerinden Özge Fırat ise paylaşmanın 0-6 yaş grubunda önemli bir unsur olduğunu belirterek, öğrencilere paylaşma duygusunu aşıladıktan sonra bu faaliyeti öğrencilerin kendi başlarına gerçekleştirmelerini sağladıklarını kaydetti.


Fırat açıklamasında; “İlk önce biz bu konuyu velilerimizle konuştuk. Sonra hep birlikte sosyal sorumluluk projesi adı altında “Biriktirdiğin Senin Değil, Paylaştığın Senindir” adı altında bir etkinlik başlattık. Velilerimizin onayını aldıktan sonra ders aracılığıyla öğrencilerimize paylaşmayı anlattık. 3 yaş üzerindeki çocuklarımız paylaşımlarını daha rahat sağladığı için bizlerde hep birlikte oyuncaklarımızı, kırtasiye malzemelerimizi ve kullanmadığımız kıyafetlerimizi topladık. Fakat önemli bir unsur vardı burada gönderilecek olan eşyaların hepsinin çocuklarımız seçti. Ailelerimiz karışmadı.” diye konuştu.




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