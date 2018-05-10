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10 Mayıs 2018 08:48

Miniklerden Erzincanspor’a destek

Ana okulu öğrencileri futbolcuların antrenmanına katıldı.

Miniklerden Erzincanspor’a destek

10 Mayıs 2018 08:48


Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta Play-Off’un ilk maçında kendi evinde Ankara Demirspor ile karşılaşacak Anagold 24 Erzincanspor mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.


Antrenmanın ilk bölümünü ise minik taraftarlar da takip etti. Teknik Direktör Armağan Turhan, yönetiminde 13 Şubat Stadında gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinatif ısınma ile başlayan antrenman pas ve pres çalışması ile devam etti. Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman Şut çalışması ile sona erdi. Diğer yandan Meysun Ana Anaokulu öğrencileri antrenman öncesi Erzincanspor’lu futbolcular ile bir araya geldi. Takıma büyük ilgi gösteren minik taraftarlar futbolculardan imza alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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