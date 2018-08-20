Modern ahır projeleri yükselmeye devam ediyor

Doğu Anadolu (DAP), Güneydoğu Anadolu (GAP), Konya Ovası (KOP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapımına % 50 devlet desteği verilen işletme inşaatları hızla yükselmeye devam ediyor. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanan projeler ile mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi sağlanıyor. Üreticilerin entansif hayvancılığın olmazsa olmazı modern ahır ve ağıllarda üretim yapmaları sağlanarak daha az iş gücü, daha az girdi ile kaliteli ürün alınması amaçlanıyor.

Devam eden projelerin ara kontrollerini gerçekleştiren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine İl Müdürü Murat Şahin’de katılarak çalışmaları yerinde değerlendirdi. Üreticilerle bir araya gelen Şahin "2017 - 2018 yıllarında ise DAP Projeleri kapsamında Bakanlıkça kabul görüp uygulanmasına karar verilen 10 adet projenin, 4 adet projesi tamamlanarak destekleme ödemeleri yapılmış olup, 6 adet proje ise yer tespitleri tamamlanmış ve inşaatları devam etmektedir. 2018 yılında uygulamaya alınmış 6 adet proje ise yer tespitleri tamamlanmış ve inşaatları devam etmektedir. " dedi.

Erzincan İli Tercan İlçesine bağlı Kargın beldesinde projeyi yerinde inceleyen Şahin, "İl Müdürlüğü olarak her daim çiftçimizin yanındayız onlar yeter ki üretmeye devam etsinler, desteklerden yararlanan hak sahibini tebrik ediyor kendilerine bol kazançlar diliyorum." dedi.