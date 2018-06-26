Modern duraklar yerlerini aldı

Durak olmayan yerlere yenilerini yerleştiriyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmayla otobüs durakları modern ve konforlu hale getiriliyor.

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tasarlanan park, kaldırım, okul ve cami bahçeleri ve otobüs durakları için tasarlanan kent mobilyalarının imalatına devam ediyor. Şehrin Muhtelif yerlerine konulan ahşap otobüs durakları vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Kendi kaynakları ile minimum maliyete imal ettiği kent mobilyalarıyla şehri donatan Erzincan Belediyesi, özgün tasarımlar ile ürettiği ahşap otobüs duraklarını Mahallenin büyüklüğü ve ihtiyacı doğrultusunda belirlenen sayıda mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak otobüs güzergâhlarına göre yerleştiriliyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasın da; otobüs durağı yerleştirilen yolların önce alt yapısı ve kaldırımların tamamlandığını, ardından da vatandaşların olumsuz havalarda rahat bekleyebileceği otobüs duraklarının ihtiyaç olan bölgelerine yerleştirdiklerini belirtti.

Başkan Başsoy yapmış oldukları çalışmalarla Erzincanlıların rahatlığını önemsediklerini ifade ederek, "Belediyemiz bünyesinde çalışanlarımız ile atölyelerimizde imal ettiğimiz otobüs durakları hemşerilerimizin taleplerini göz önüne alarak tespit edilen bölgelere yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz, Buralarda baharda yağmurdan, yazın sıcaklardan, kışın ise kar ve soğuktan koruyacaktır. Hemşerilerimize hayırlı olsun. Bütün çalışmalarımız daha yaşanır bir Erzincan için” ifadelerine yer verdi.

Durakları kullanan vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Erzincan Belediyesine teşekkür ederek, özellikle yaz aylarında güneşten fazla etkilendiklerini dolayısıyla yapılan çalışmanın kendilerini çok rahatlattığını belirterek "Belediyemizden ve Belediye Başkanımız dan Allah Razı Olsun" dediler.