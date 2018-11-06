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Motosikletten fırlayan sürücü kafasını kaldırıma çarparak öldü

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE’lere yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE'lere yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.


Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazaları kameralara yansıdı. Geçtiğimiz hafta otomobille çarpışması sonucu motosikletten fırlayarak ağır yaralanan Metin Yıldız, tedavi gördüğü Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsünün kafasını kaldırıma çarptığı görülüyor.


Kaydedilen 8 ayrı kazada sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

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