İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Çetin, İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle biraraya geldi

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileriyle buluştu.


İl Müftüsü Çetin, İlahiyat Fakültesince hazırlık sınıfı öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programı çerçevesinde öğrencilere yaptığı konuşmada; "Üniversite eğitimi sonrası olmak istedikleri ya da varmak istedikleri hedefleri belirleyerek buna göre eğitim hayatlarına yön vermelerini, öğrencilik yıllarını çok verimli bir şekilde değerlendirerek ideallerine ulaşacak çabayı göstermelerini tavsiye ederken, mezuniyet sonrası istihdam alanlarından birisi olan Diyanet camiasında görev yapacaklardan beklentilerini" paylaştı. Çetin, ayrıca eğitim hayatları boyunca ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere verdikleri ve verecekleri desteklerden de bahsederek okul hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.