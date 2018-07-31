Müftü Çetin ilçe ziyaretlerine başladı

Refahiye Müftülüğünü ziyaret eden Çetin din görevlileri toplantısına katıldı. Çetin toplantıda görevlilere “Din hizmeti sunarken dikkat edilmesi gereken hususların yanında, kendilerini yenileme, bilgi birikimlerini artırıp tebliğ ve irşat görevini yaparken donanımlı olmanın önemine” vurgu yaptı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, ayrıca din görevlilerinden Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yürüttüğü Vekâlet Yoluyla Kurban kampanyasına desteklerinin büyük önem arz ettiğini hatırlattı. Toplantı sonrası Çetin, öğle namazı öncesi Esat Muhlis Camiinde halka hitap etti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin daha sonra Otlukbeli Müftülüğünü ziyaret etti. Çetin önce din görevlileri toplantısına katıldı. Görevlilerle yaz kursları, vekâlet yoluyla kurban ve din hizmetlerinin daha verimli sunulmasında dikkate alınması gereken hususları ele aldıktan sonra İlçe Kaymakamı Eyyüp Güngör ve Belediye Başkanı Vahdet Ercan’ı makamlarında ziyaret ederek ilçe ve sunulan hizmetler konusunda bilgiler aldı.

Aynı gün Çayırlı’ya geçen İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, önce İlçe Kaymakamı Mithat Can Kutluca’yı makamında ziyaret etti. Öğle namazı sonrası camide halka hitap eden Çetin görevlilerle yaptığı toplantıda; İslam’ın doğru anlaşılması ve anlatılması açısında din görevlilerine düşen sorumluluk ve görevi yerine getirmede uyulması gereken esaslar ile vekâlet yoluyla kurban konuları üzerinde durdu.

Üzümlü Müftülüğünü ziyaret eden İl Müftüsü Çetin, din görevlileri ile yapmış olduğu toplantıda dini istismar ederek halkı kandıran ve din üzerinden nüfuz elde etmeyi amaçlayan odaklara karşı uyanık olmanın ve dini tebliğde ilmen kendini geliştirme yanında ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekti. Çetin ayrıca din görevlilerinin Vekâlet Yoluyla Kurban kampanyasını desteklemelerinin uhuvvet ve vahdet açısında taşıdığı anlamın ne denli ehemmiyet arz ettiğini belirtti. Müftü Mehmet Emin Çetin daha sonra İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sazlı’yı makamında ziyaret etti ve ilçe hakkında bilgi aldı.