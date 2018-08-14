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14 Ağustos 2018 09:07

Müftü Çetin, Kemah’ı gezdi

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Kemah ilçesini ziyaret etti.

Müftü Çetin, Kemah’ı gezdi

14 Ağustos 2018 09:07


Kemah İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Çetin din görevlileri toplantısına katıldı. Toplantıda görevlilere din hizmeti sunarken dikkat edilmesi gereken hususların yanında, kendilerini yenileme, bilgi birikimlerini artırıp tebliğ ve irşat görevini yaparken donanımlı olmanın önemine vurgu yaptı. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, ayrıca din görevlilerinden Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Vekâlet Yoluyla Kurban" kampanyasına desteklerinin büyük önem arz ettiğini hatırlattı.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin daha sonra İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan’ı makamlarında ziyaret ederek ilçede sunulan hizmetler konusunda bilgiler aldı. Ziyaretlerin ardından İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Kemah Sultan Melik Türbesi ve Kemah Kalesini ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.




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