Müftü Çetin, Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle sohbet gerçekleştirdi

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Ahmet & Seher Deniz Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle sohbet etti.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, müftülüğe bağlı hizmet veren Ahmet & Seher Deniz Kur'an kursunda ilahiyat akademisi dersleri kapsamında vermiş olduğu kültürel beslenme dersinde Mevlid-i Nebi Haftasının başlaması münasebetiyle Peygamber Efendimizin hayatının kronolojik anlamda öğrenilmesini anlattı. Bunun yanında Müftü Çetin öğrencilere, Peygamber Efendimizin sahabe-i kirâmı nasıl bir değişimle değiştirdiğini anlamamız ve onun gerçekleştirdiği inkılâbı önce kendi hayatımıza yansıtıp sonra O'ndan aldığımız Kur'an ve sünnet mirasının aktarıcısı olmak için çok okuyup vaktimizi iyi değerlendirerek kendimizi iyi yetiştirmemiz gerektiğini anlattı. Yüce Allah'ın (CC) "işi ehline verin" emri gereği yaptığımız işlerde ehil olma gayretinde bulunmamız gerektiğini de vurguladı.

“Daha önce İslam'a ve Müslümanlara en büyük eziyetler yapan birçok kimse, Efendimizin himâyelerinde onun sahâbileri olmuşlar ve merhum Mehmet Akif'in lisanıyla; "Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu, sorar adl-i ilâhi Ömer'den onu” bilinç ve hassasiyetine sahip olmuşlardır.” Diyerek bu dinin bize sahabenin fedakârlığı ve samimiyeti sayesinde geldiğini, bu yüzden sahabeyi de iyi anlamamız gerektiğinin üzerinde önemle duran müftü Çetin, daha sonra Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinden bahsederek öğrencileri programlara katılmaya davet etti.