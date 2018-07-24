Müftü Çetin’den Başkan Başsoy’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Erzincan gerek konumu gerekse yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı konumundadır. Şehrimize hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar dilerim.”dedi. Çetin’e Erzincan Belediyesi’nin bastırdığı II. Abdulhamit döneminden (1876-1909) günümüze kadar Erzincan’ı görselleriyle ele alan “Kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan” adlı kitabı takdim etti.

Çetin ise Erzincan’ı çok beğendiğini ve huzurlu bir kent olduğunu belirterek Erzincan’da görev yapmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.