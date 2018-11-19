Müftü Çetin'den hasta ziyareti

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Işıkpınar Yerleşkesi Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi ve Neon Hastanelerine birer ziyaret gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve beraberindeki heyet, hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dilekleriyle beraber, haftanın tanıtımı ve önemi hakkında bilgiler verdiler. Müftü Çetin Diyanet İşleri Başkanlığının haftanın anısına basımını yaptığı “Peygamberimiz ve Gençlik” adlı kitabını hastalara hediye etti.