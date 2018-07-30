Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 22:37

Müftü Çetin’den Kur’an kurslarına ziyaret

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Din Eğitimi ve Din Hizmetleri Müdürü Ali Şen ve Personel Müdürü Köksal Durdu ile birlikte müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden kız ve erkek Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Müftü Çetin’den Kur’an kurslarına ziyaret

30 Temmuz 2018 22:37


Hafta boyu devam eden ziyaretlerde Müftü Çetin İl merkezinde hizmet veren Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu, Kızılay Yatılı Erkek Kur’an Kursu ve Dedepaşa Yatılı Erkek Kur’an Kursu ile Ahmet Hamza & Münire Hanım Kız Kur’an Kursu, Ahmet & Seher Deniz Kız Kur’an Kursu, Sümbül Valide Kız Kur’an Kursu ve Süreyya Hanım Kız Kur’an Kurslarını ziyaret etti. Kurslarda verilen eğitim-öğretimi yerinde inceledi. Kursiyerlerle birebir ilgilenen müftü Çetin, onların isteklerinin yerine getirilmesi için notlar aldırdı.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kurslardaki eğitim ve öğretimden memnun kaldığını, geleceğin müsbet ilimler ile dini ve manevi alanda eğitim almış nesiller tarafından imar edilebileceğini ifade edip, kurslarda görev yapan hocalara gayret ve samimiyetlerini artırarak daha özgün çalışmalar yapmaları temennisiyle katkılarından ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç