Müftülük Gençlik Koordinatörlüğünden öğrencilere destek faaliyetleri

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde, Erzincan'a eğitim-öğrenim amacıyla gelen üniversite öğrencilerini karşılamak ve tanışmak üzere Gençlik Hizmetleri kadrosunda görev alan cami görevlileri ve kurs öğreticileri arasında çeşitli faaliyetler organize edildi.

Faaliyetlerin ana teması; öğrencilerle tanışmak, selamı ve muhabbeti tesis etmek, öğrencilerin ihtiyaçlarına müftülük aracılığıyla imkânlar nispetinde cevap verebilmek olan organizasyon, Erzincan Üniversitesi ana binası ve sosyal tesislerinde, Kredi Yurtlar Kurumu binalarında ve Erzincan otobüs terminalinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

“Vakıf Şehir Erzincan”a hizmet etmeyi vazife bilen il müftülüğü, düzenlediği faaliyetlerle, gençlerin, öğrencilerin maddi-manevî her türlü ihtiyaç ve taleplerinin yanında olduklarını kendilerine hissettirmeye çalıştılar.

Manevi danışmanlık uygulamasından, mevlid-i Nebî haftasındaki umre ödüllü yarışmadan ve Diyanet İşleri Başkanlığının gençliğe dair diğer hizmetlerinden de bahseden tanıtım ve kaynaşma faaliyetleri, hafta boyunca anılan mekânlarda, çeşitli ikramların da düzenli olarak öğrencilere servis edilmesiyle devam etti.

Tanıtım günlerinin sonunda ise Yenimahalle Kur'an kursu tarafından gerçekleştirilen aşûre ikramına, il müftüsü, programa davet edilen fakülte dekanları ve öğretim görevlileri, öğrencilerle beraber iştirak ettiler. Binlerce öğrenci ile iletişime geçilen ve aşûre programı ile son bulan bu çalışmanın neticesinde, günlerce tanışma standlarını ziyaret eden öğrenciler de kendilerine gösterilen yakın ilgi ve samimi çalışma için il müftülüğüne ve gençlik hizmetleri çalışanlarına teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Üniversite öğrencilerinin yoğun bir şekilde rağbet ettiği bu ve benzeri faaliyetlerin, eğitim ve sosyal içerikli bir çok meselede nitelikli bir şekilde geçen yıldan bu yana devam ettiğini bildiren il müftülüğü gençlik koordinatörlüğü, bu hizmette görev alan ve ciddi gayretler gösteren din hizmetleri mensubu gönüllü arkadaşların, gençliğin yeniden imar ve ihyası için onlarla her zaman bir ve beraber olma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.