Muhtarlardan Başkan Başsoy'a ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan'da görev yapan köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Erzincan Muhtarlar Günü Komitesi olarak, gerçekleşen ziyarete Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Ufuk Akpınar, Erzincan Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Dursun Akbaş, Erzincan Valiliği Protokol Müdürü Ömer Uslu, Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkan Vekili Murat Tapan ve Erzincan'ın bazı köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Başsoy ziyaretle ilgili olarak açıklamasında; “19 Ekim Muhtarlar Günü”, münasebetiyle Muhtarlarımız ile buluştuk. Muhtarlarımız Devletle vatandaş arasında bir köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımızın özel bir günleri yoktu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 yıl önceki talimatlarıyla Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihi muhtarlar günü olarak belirlendi ve 3 yıldır bu günü muhtarlar günü olarak Türkiye'nin her tarafında kutluyoruz. Bu gün münasebetiyle de muhtarlarımız bizi ziyaret ettiler kendilerine teşekkür ediyoruz ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Demokrasimizin ve yerel yönetim teşkilatımızın temel yapı taşı olan, aziz milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârı kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

Erzincan Muhtarlar Günü Komitesi üyeleri ise Erzincan Belediye Başkanı Başsoy'a kendilerini kabul ettikleri için ve muhtarlara verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ettiler.