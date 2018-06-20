Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım Erzincan’da

İlk olarak Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki sene sonu seminer çalışmalarına katılan Ferda Yıldırım, burada öğretmenlerle tanışıp, eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaparken kendilerine mesleki hayatlarında başarılar diledi. Öğretmenlerin sorularını yanıtlayıp öneri ve görüşlerini de tek tek dinleyen Müsteşar Yıldırım, özellikle seminer döneminde bu kadar özverili bir çalışma gerçekleştirdikleri için de tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür etti.

Daha sonra Erzincan Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Müdür ve Müdür Yardımcıları Toplantısı’na katılan Yıldırım, burada da hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileriyle hem de okul müdür ve müdür yardımcılarıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, yıl boyunca yapılan çalışmalar ve Erzincan’ın eğitimde geldiği noktayla ilgili bilgiler aktarırken aynı zamanda Erzincanlı olan Ferda Yıldırım’a katılımlarından ötürü şükranlarını dile getirdi. Eğitim-öğretim adına Erzincan’da yapılan her yeniliği, gelişmeyi takip eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yıldırım’a katkılarından dolayı teşekkür eden Gün, Erzincan’ın eğitimde ODAK noktası haline gelmesi adına var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantının sonunda konuşan Müsteşar Ferda Yıldırım şunları söyledi: “Öncelikle bir Erzincanlı olarak burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin yaptığı çalışmaları görünce de ayrıca gururlanıyor ve mutlu oluyorum. Özellikle yabancı dil eğitiminde, okullaşma oranındaki mükemmel rakamlarda, ilimizin akademik başarıda geldiği noktada, projelerde elde edilen başarı için tebrik ediyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin eğitim seviyesini yukarılara çekmek için bizler var gücümüzle çalışırken memleketimiz Erzincan’ın da bu noktada bizlere eşlik etmesi, zirvede yer alması hepimiz için bir gurur kaynağı. Bu bağlamda sizleri henüz tatile girmemiş olarak görmek, sene sonu mesleki çalışmalar noktasında da çok verimli çalışmalara imza atıldığına şahit olmak bizleri mutlu etti. Sanıyorum ki başarının temeli de işte burada yatıyor. Ben, bu vesileyle tüm öğretmen ve idarecilerimizi tekrar tebrik ediyor; emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyor ve iyi tatiller diliyorum.”

Konuşmalarının ardından soru-cevap yöntemiyle idarecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, idarecilerin kafalarına takılan birçok noktaya da açıklık getirdi.