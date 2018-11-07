Narkotik köpeği 127 bin 814 adet hap ve 598 adet ampul buldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince önceki gün Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı yarı römorklu çekicide, Curt isimli narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, kuru üzüm yüklü aracın kupa üzeri ve iç kısmında, sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş vaziyette, reçeteye tabi, uyuşturucu madde etkisi yapan 127 bin 814 adet hap ile 598 adet ampul ele geçirildi.

Çekicide yakalanan T.A. (34), S.H. (34) isimli şüphelilerin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele devam edilecektir" denildi.