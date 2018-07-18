Nerim Tombul Caddesinde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi tarafından 5 ana caddenin asfaltlanması devam ederken Nerim Tombul caddesinde kanalizasyon çalışmalarına hız verildi.

Erzincan Belediyesi ana ve ara sokaklarda alt yapı sorununun kalmaması için oldukça hummalı çalışma başlattı. Erzincan’ın işlek caddelerinden olan Atatürk Mahallesi Nerim Tombul caddesinde asfaltlama öncesinde kanalizasyon yenileme çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Erzincan alt yapısıyla üst yapısıyla sorunsuz bir şehir olacaktır" dedi.

"Kısa vadede, Orta vadede Uzun vadede yapacağımız işleri planladık" diyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Kısa vadede; Alt yapıyı bitirmemiz gerekiyordu. 2007 yılından beri devam eden alt yapı imalatı yüzde otuzlarda iken şu anda yüzde 100 e ulaşmış bulunmaktayız" dedi.

"30 Mart 2014 yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçti. Hemşerilerimize vadetmiş olduğumuz projeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen başkan Başsoy, "Hemşerilerimizin güvenini boşa çıkarmamak için meclis üyelerimizle ve mesai arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Şuan ilimizin en işlek alanlarından Atatürk Mahallesi Nerim Tombul caddesinde ilk olarak kanalizasyon yenileme çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Alt yapı çalışmamız tamamlanır tamamlanmaz asfaltı da dökeceğiz bu bölgemizde tertemiz pırıl, pırıl olacak" dedi.

Atatürk Mahallesi sakinleri ve Nerim Tombul Caddesi esnafı yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini ifade ederek Erzincan belediyesi ve çalışanlarına teşekkür ettiler.