Normal doğuma yönelik eğitim verildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yürütücülüğünde, Erzincan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğin bünyesinde planlanan Erzincan ilinde görevli ebelerin doğum becerilerini geliştirme ve güncelleme eğitimi programı düzenlendi.

5 gün sürecek olan doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, ebelik mesleğinin önemi konulu eğitime konuşmacı olarak Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner katıldı.

Erzincan Simay Otelde düzenlenen eğitime Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Başkanı Yakup Kayser’in yanı sıra hastane yöneticileri ve ebeler katıldı.

Düzenlenen eğitim programının açılış konuşmasını yapan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız; “ Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yürütücülüğünde, Erzincan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimiz bünyesinde planlanan Erzincan ilinde görevli ebelerin doğum becerilerini geliştirme ve güncelleme eğitimine hepiniz hoşgeldiniz. Sağlıklı nesiller için sağlıklı başlangıçlar gereklidir.Hayata sağlıklı başlamak da fizyolojik olan normal doğum ile mümkündür. Son dönemde gerçekten sağlık bakanlığımız normal doğuma teşvik konusunda inanılmaz kararlı politikalar yürütüyor ve isabetli stratejiler belirliyor..Bu bağlamda bizlerde geçen ilkbahar mevsiminde hastanemizde doğum yapan annelerin çocuklarını ebeleri ile buluşturmuştuk.Hatta bir ebemiz bir ailenin iki jenerasyonunun doğumunu da gerçekleştirmiş olarak ulusal medyada yer almıştı.Yine bu yıl gebe okulumuzu açtık.bu okulda sadece gebelere değil aynı zamanda eşlerinde hem gebelik hem de normal doğuma yönelik hatta bebek bakımına yönelik eğitimler vermekteyiz. Değerli ebe arkadaşlarım.1978 yılında makat geliş olarak Erzincan devlet hastanesinde bir ebe tarafından doğurtulan bendeniz için ebelik mesleğine duyduğum saygı ve minnettarlık paha biçilemez.O dönemin teknolojik ve bilimsel alt yapısını günümüzle kıyasladığımızda geçmişte böyle örneklere sahipsek günümüzde daha sağlıklı ve fizyolojik olan norma doğum hizmetini insanlarımıza sunabiliriz. Maalesef gelişmiş ülkelerde sezaryen ile doğum %15 iken Türkiye’de %50’lerde. Oranın düşük olduğu bu ülkelerde doğumlarda ebeler aktif rol alıyor, yani ebelik hizmetlerinin iyi olduğu ülkelerde normal doğum oranı çok yüksek olarak görüyoruz. Doğum hizmetlerinin nitelikli olmasında ebenin çok önemli bir yerinin olduğunu, ülkemizde ve tüm dünyada yüksek olan sezaryen oranlarının makul oranlara çekilmesinde ebelerin etkin rol alması gerektiğini, bu yüzden de ebelik hizmetlerinin hizmet içi eğitimlerle güçlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizmek isterim Bu düşüncelerle eğitim programının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi , katılımcılara maksimum katkı sağlamasını ve bu eğitimin sağlıklı doğumlar, sağlıklı yeni doğanlar ve mutlu anneler olarak geri dönüşü olacağı temennilerimle hepinize iyi bir eğitim haftası diliyorum.” Dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan; “ Söz konusu ebelik olunca, söz konusu gebelik olunca, söz konusu doğum olunca söylenecek çok şey var. Bildiğiniz gibi insanlığın var oluşu ile eskiden beri var olan bir meslektir ebelik. Dolayısı ile her insanın bir ebesi, her insanın doğum yaptıran bir sağlıkçısı vardır. Ama maalesef son yıllarda sezeryan oranlarının yüksek olduğu için sezaryan ile doğan çocuklarımızın ebesi de yok. Dolayısı ile bundan sonra sezeryan oranlarımızı düşürüp, normal doğuma teşvik edip, normal doğumu artırıp hem kadınlarımızın daha fizyolojik doğum yapmalarını hem daha sağlıklı nesiller yetişmesini hem de sosyal olarak herkesin bir ebesinin olması bu durumun yaşatılmasını istiyoruz. Bugün burada ebelik mesleğinin tanımı, ebelik mesleğinin görevleri foksiyonları burada yapılacak süreçler , ebelik mesleğinde son güncel yenilikler ve yaklaşımlar gündeme alınacak ve 1 hafta devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner katılımcılara doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, ebelik mesleğinin önemini anlattı.