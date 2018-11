Öğrenciler havacılık sektörünü yakından takip ediyor

Doğu Anadolu Bölgesinde alanında olan tek okul olan ve Türkiye de bu alanda sayılı okullardan biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri , atölyelerinde yaptıkları çalışmalarla bu alanda ileri seviyelere ulaşmayı hedefliyorlar.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere okula gelen Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, çalışmaların ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek bu alanda yetişmiş elemanlarında ülkenin muassır medeniyetlere kavuşmasında önemli olduğunu dile getirdi. Okul müdürü ve okul aile birlikleriyle atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, çalışmalar hakkında öğrencilerden de bilgi aldı.

Atölyeler gezildikten sonra açıklamalarda bulunan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; “Okulumuz 2011- 2012 eğitim öğretim yılında kapılarını çocuklarımızın eğitim öğretimi için açtı. 2011 - 2012 eğitim öğretim yılından şuana kadar Doğu Anadolu Bölgesinde alanında olan tek okul. Türkiye de 10 civarında olan okullardan bir tanesi. Bugün ülkelerin gelişmişlik durumuna baktığımızda yarını ile ilgili plan yapan gençlerden eğitimden geçmektedir. Ülkemizin de ileri medeniyet seviyesine üzerine çıkabilmesi ile ilgili olarak bizim yapmamız olan en önemli çalışmalardan bir tanesi 2023 eğitim vizyonu . Bu vizyona baktığımız zaman göreceğimiz şey mesleki ve teknik Anadolu liselerine büyük bir önem verilmektedir. Atölyelerini gezdiğimiz okulun eksikleri bulunmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. Yıldönümü münasebetiyle kutlamış olduğumuz Cumhuriyetin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle dikkat çekmiş olduğu bir şey vardı. Biz dünyada bir numara olan İstanbul Havalimanımızı açtık 29 Ekimde. İşte burada çalışacak muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilecek günü yakalamış yarını yakalayacak olan 21 yüzyıl becerileri çocuklarımıza kazandırmamız lazım. Öğrencilerin artık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin işlevlerini mesleki eğitim işlevini hepimiz anlayacağız hepimiz göreceğiz hepimiz bileceğiz. Ama ben inanıyorum ki inşallah zaman geçmiş olmasın Eyvah demiş olmayalım. Onun için özellikle çocukları 8 sınıfta 7 sınıfta 6 sınıfta okuyan velilerimize ben şunu söylüyorum. Kıymetli veriler özellikle çocuklarınızın istek İstek ve kabiliyet ölçüsünde mesleki teknik eğitimle yönlendirmelerini istiyoruz. Yarın öğrencilerimizi Ortaokulu liseyi okuduktan sonra hatta üniversiteyi okuduktan sonra belli bir mesleki tecrübesi mesleki bilgisi yoksa yapabilecek çok fazla bir şeyin olmadığını bizler de göreceğiz. Bununla ilgili olarak çocuklarımız için sanat bir altın bileziktir. Meslek Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimizin artık yıllardan beridir iş yeri açma belgesi veriyoruz. 10. Sınıftan itibaren çocuklarımızın sigortaları yapılıyor bu çocuklarınızı işletmelere gittiği zaman işletmelerine bu çocuklarımızın Asgari ücretin üçte ikisini devlet yatırıyor üçte birini işletme sahibi veriyor. Dolayısıyla her türlü imkanımız var bu imkanlardan çocuklarınızı bu imkanlardan ülkemizin geleceğini mutlaka bir araya getirip birleştirmek lazım diyorum. Ben okul aile birliğine yeni seçilen arkadaşlarıma bu heyecanlı çalışmalarından gayretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra belki bir vesile olacak Her hafta veya her ay bir Okulumuzun Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin her birinin atölyesinden imkanlarına çalışma şartları da eğitim-öğretim ortamlarına halkımızı bu konuda daha da bilinçlendirmek örnek öğrencilerimizin bu konuda duyarlı daha da arttırmak meslek seçimleri ile ilgili olarak onların önünü açmak açısından birer mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin de tanıtımlarına bir bir İnşallah yapacağız. 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada çalışan öğrencilerimizin stajlarıyla birlikte hem teorik hem pratik ile birlikte kendilerini yarına yetiştireceklerine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.