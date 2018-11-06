Öğretmen Gelişim Atölyeleri Projesi başladı

Erzincan'da Öğretmen Gelişim Atölyeleri Başladı. Öğretmen Gelişim Atölyeleri Projesi kapsamında Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş kursları İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi UZEM atölyesinde ve Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kodlama atölyesinde İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımlarıyla başladı. Her iki kursta toplamda 42 öğretmen atölye çalışmalarına başladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında il çapında ‘'Erzincan Eğitimde Nitelik Çalıştayı'' düzenlenmiş ve çalıştayda 11 farklı konuda komisyonlar oluşturularak ilin eğitim politikalarına yön verecek kararlar alınmıştı. Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda ARGE Birimi tarafından ‘'Öğretmen Gelişim Atölyeleri'' projesi geliştirildi. Projenin amacı; ilde resmi ya da özel kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kültürel ve mesleki gelişimlerini yapılandırılmış kurs, seminer ve atölye çalışmaları ile desteklemek; bu vesile ile okullarda hayat boyu öğrenme kültürünü yerleştirmek olarak belirlendi.

Öğretmen Gelişim Atölyeleri projesi kapsamında 8 mesleki; 9 kişisel gelişim kursunun duyurusu projenin internet sitesinden yapıldı ve bir ay içinde yaklaşık 250 öğretmen bu kurslara katılmak için site üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler.

Atölyeler kapsamında başlatılan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursunun amacı; eğitimde yenilikçi pedagojileri öğretmenlere aktarmak, teknolojinin sınıf içi etkinliklere entegrasyonunu sağlamak, web 2.0 araçlarını öğretmenlere iletmek ve eTwinning projelerinin niteliğini artırmak. Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursunun amacı ise; öğretmenlerin temel elektronik kavramlarını anlaması ve temel elektronik uygulamalarını yapabilmeleri, temel kodlama bilgisini edinmeleri ve disiplinler arası nasıl ilişkilendirebileceklerini anlamalarını sağlamak. Öğretmenler belirtilen becerileri kazanmak için toplamda 30 saat kursa katılacaklar.