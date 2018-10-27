Oğuz Tekcan güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu yapıldı. Olağan genel Kurulda mevcut başkan Oğuz Tekcan yeniden göreve seçildi.

Olağan Genel Kurulu dün Esnaf ve Sanatkarlar Odasında gerçekleştirildi. 57 üyesi bulunan Derneğin Genel Kurula Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan vekili Namık Polater, Memursen Şube Başkanı Nebi Gül, Hak İş Şube Başkanı Harun Mutlu, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik muhtarlar ve davetliler katıldı.

Hakan Sudaş'ın divan başkanlığı yaptığı toplantıda bir konuşma yapan Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Oğuz Tekcan “ Derneğimizin kuruluş amacı; muhtarlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberlik içinde hareket etmek; köylerimizin ve mahallerimizin sorunlarını kendi aramızda tartışarak birliktelik içinde resmi kurumların bize vermiş olduğu destekler çerçevesinde hizmetlerimizi hızlı ve adil bir şekilde Erzincan Köy ve Mahalle halkına sunmaktır. Derneğimizin kuruluş aşamasında bizlere destek veren herkese muhtarlar derneği olarak şükranlarımızı sunarız dedi. Yapılan konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Başkan Oğuz Tekcan yeniden güven tazeledi.