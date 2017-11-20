Önce kurtardı sonra öperek doğaya saldı

Erzincan’da Gazeteci Yazar Halil İbrahim Özdemir (61), hafta sonunda Üzümlü ilçesindeki bağ evine gidince tarımsal sulama için kullandığı 2 buçuk metre derinliğindeki havuzun içerisinde yaban tavşanı ile karşılaştı.

Bir süre önce boş havuza düştüğü tahmin edilen tavşanı yakalamak için uzun süre uğraşan Özdemir, tavşanı yakaladı. Tavşanı bir süre seven Erzincanlı gazeteci öptükten sonra yeniden doğaya bıraktı. Cep telefonu ile görüntülenen kovalamacanın ardından konuşan Halil İbrahim Özdemir, tavşanın kendisini çok uğraştırdığını ancak geldiği gibi yeniden doğa hayata geri gönderdiklerini söyledi. Tavşan bırakıldıktan kısa süre sonra gözden kayboldu.