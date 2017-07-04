Ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kampı başladı

İl genelinde 50’ye yakın okulda çoğunluğu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 8. ve 12. sınıflara geçen öğrencilerden olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 öğrenci yaz boyunca Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam edecek.

“Eğitim Şehri Erzincan” sloganıyla son yıllarda elde etmiş olduğu güzel başarılarda çok önemli yere sahip olan Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları okullarda sadece kurs olarak değil gezi, etkinlik, sportif faaliyetler, kahvaltı ve yemeklerle öğrencilerin sıkılmadan, isteyerek ve severek kurslara katılımlarını sağlıyor ve bu durum başarıyı getiriyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün ziyaret ettiği Erzincan Ortaokulunun 8. sınıfa geçen 119 öğrencisinden 104’ü yaz kursuna katılıyor. Ayrıca yaz kursu açılamayan farklı okullardaki öğrencilerde bu imkândan faydalanmak için bu kursa katılıyorlar. Özel durumlarına bağlı olarak il dışında tatilini geçiren öğrencilerden kurs programına katılamayanlar için de yaz dönemi çalışma programı hazırlandı. Haftanın dört günü 18 saat ders ve 3 saat dikkat eğitimi şeklinde 5 sınıfla programlanan kamp Cuma günleri piknik,gezi, kahvaltı; Perşembe günleri bisiklet turu diğer günlerde ise sinema, at biniciliği,spor etkinlikleriyle zenginleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün de yapmış olduğu konuşmayla öğrencilere içerisinde bulundukları programdan azami ölçüde faydalanmalarını ve gayretli olmalarını istedi. Erzincan’ın TEOG sınavlarındaki başarısından bahseden Sayın Aziz Gün bu manada Erzincan Ortaokulunun da bu başarıya önemli katkı sağladığını ifade ederek öğrencilerden bu sene için çok çalışarak bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmanın sözünü aldı.