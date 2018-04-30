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30 Nisan 2018 13:09

Osmanlıca yarışması yapıldı

Tüm Türkiye genelinde Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunun Hayrat Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği Osmanlıca yarışması 81 İl ve KKTC ile aynı anda Erzincan’da da yapıldı.

Osmanlıca yarışması yapıldı

30 Nisan 2018 13:09

Düzenlenen yarışmaya KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan 162 öğrenci katıldı.


Erzincan Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulunda KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katıldığı Osmanlıca yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya 162 öğrenci katıldı.


Yarışma öncesi bir açıklama yapan Hayrat Vakfı Osmanlıca Kursları Temsilcisi Enes Baş “Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ve Hayrat Vakfının imzaladığı protokol kapsamında KYK’lı Gençlerin katılımıyla düzenlenen Osmanlıca yarışması gerçekleşiyor. Bu yarışmaya Türkiye ve KKTC’den toplamda 17 Bin kişi katılıyor. Burada yapılan yarışmanın amacı Osmanlı kültürünü, Osmanlıcayı, Öz Türkçemizi öğretip, bin yıllık tarihimize ışık tutacak neslimizi bu noktada eğitmek, geliştirmek, ecdat bilincini aşılamaktır. Birinci olan yarışmacıya 5 Bin TL, Balkan gezisi ve Kudüs gezisi, ikinci olana 4 Bin TL, üçüncü olana 3 Bin TL ödül verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan herkese de Osmanlıca Kuran-ı Kerim hediyemiz olacak. Erzincan ilimizden yarışmaya katılan 162 tane öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimiz bir ay önceden derslere aldık. Derslerimizde yarışmanın içeriği ile ilgili ve yarışma hakkında bilgiler verildi” dedi.


Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ise “Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 81 İl ve KKTC’de Yüksek Öğrenim gençlerinin ecdadı tanıması, anlaması, geçmiş bilincini daha iyi kavrayabilmesi adına Hayrat Vakfı ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu Osmanlıca öğrenme ve Osmanlıcayı en iyi şekilde kullanabilme gayesiyle gençlerimize yönelik yaptığımız çalışma Erzincan’da da 162 öğrencinin katıldığı sınavda tamamlanmış olacak. Bu tip eğitim ve çalışmalardaki gayemiz gençlerimize barınma hizmeti vermenin yanında, eğitim ve öğrenimlerinde ikinci bir üniversite olması gayesiyle hareket ettiğimiz Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunda tüm gençlere, özellikle milli ve manevi değerleri kazandırmak. Bize bu konuda katkı sağlayan Genel Müdürlüğümüze ve Hayrat Vakfına şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim” dedi.




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