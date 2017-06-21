Otlukbeli ilçesi sakinleri iftarda buluştu

Otlukbeli ilçesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan, il ve ilçe protokol mensupları yapılan duaların ardından Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır’ın ezanı okuması ile iftarlarını açtılar.

Programda konuşma yapan Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör ve Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan, kendilerini bu iftar sofrasında yalnız bırakmayan Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram ve il protokolüne teşekkürlerini ilettiler.

Erzincan Milletvekili Serkan Bayram ise yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise günahlardan kurtuluş olan mübarek üç ayların sonuna gelindiğini belirterek, Otlukbeli sakinlerinin Kadir gecesine ve Ramazan bayramına sağlıklı bir şekilde erişmelerini temenni etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Ramazan ayı boyunca sadece 2 gün kendi evinde orucunu açtığını belirterek, diğer günlerin tamamında farklı sofralarda vatandaşlarla birlikte iftarını açtığını kaydetti. Konuşmasında Kadir gecesinin bağışlanmaya vesile olmasını temenni eden Vali Arslantaş, Otlukbeli sakinlerinin yaklaşan Ramazan bayramlarını da tebrik etti.

İftar programının ardından Otlukbeli İlçesinde ki bir eve ise sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram ve beraberindeki Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, il ve ilçe protokol mensupları Mehmet ve Nuren Şahin ailesinin kapısını çalarak, misafirleri oldular.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Şahin ailesinin istek ve sorunlarını dinleyerek, misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkürlerini iletti.