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21 Haziran 2017 10:40

Otlukbeli’de araziler suya kavuşacak

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde geçtiğimiz yıl başlatılan basınçlı sulama şebekesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Otlukbeli’de araziler suya kavuşacak

21 Haziran 2017 10:40


Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçede, tarım arazilerinin ekilebilirliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, Erzincan İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan basınçlı sulama şebekesinin startı verildi. Erozyonun da önüne geçildiği sistemle binlerce dönümlük tarım arazisi sulanıyor.


Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz, Otlukbeli’nin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçe olduğunu hatırlatarak, “Basınçlı sulama sistemi sayesinde zaman ve verimlilik anlamında ilçemize çok daha faydalı olacak, bu sistemde toprak erozyonu olmadığından verimi artıyor. Şu anda ilçemizin gurup köyleri için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Başkanlığında (DAP) yaklaşık 1 milyon 350 bin TL’lik yeni proje çalışmamız devam ediyor. Bu hizmetler ilçemizin önceliği olmalı" dedi.




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