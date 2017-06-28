Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 09:22

Otlukbeli’de Cemevi açılışı yapıldı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi Boğazlı Köyü’nde devlet-vatandaş işbirliği ile yapılan cemevinin açılışı düzenlenen törenle açıldı.

Otlukbeli’de Cemevi açılışı yapıldı

28 Haziran 2017 09:22

Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Erzincan’a 150 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesine bağlı Boğazlı Köyü’nde açılan Kırklar Cemevi’nin açılışı gurbet ve sılayı bir araya getirdi. İnşaatı geçtiğimiz yıl başlatılan, köylülerin desteği ile büyük bir bölümü Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan cemevinde, mutfak, yemek salonu, ibadethane ve morg bulunuyor. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde düzenlenen açılış törenine, şehir dışından yüzlerce Otlukbeli’nin yanı sıra İlçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan, İl Genel Meclisi Üyeleri Recep Gündüz ve Sinan Ak, çevre köylerin muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Boğazlı Köyü Muhtarı Yaşar Kartal yaptı. Ardından söz alan Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz, Boğazlı Köyü’nde altyapı, kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenileme çalışmalarının yanı sıra köylülerin ihtiyacı olan cemevini kısa sürede tamamlayarak hizmete sokmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.


Ardından konuşan Cemevi Dedesi Kasım Ülker, cemevinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Programda son olarak konuşan Otlukbeli İlçe Kaymakamı Eyüp Güngör, ise birlik ve beraberlik mesajları vererek; "Devletimiz ayrım yapmadan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sunuyor. Bugün burada her birimiz alevi, sunni, Türk, Kürt, Çerkez gibi hiçbir ayrım olmadan bulunuyoruz. Bu bizim ülkemizin zenginliğidir. Bu farklılığa ve zenginliğe sahip ülkemiz bundan dolayı dünyada bir çok ülkenin gözü üzerinde. Biz bu gözleri üzerimizden alabilmemiz için dostluğumuzu daima pekiştirmemiz gerekiyor. Buralarda bir araya gelerek, hayırları konuşmamız lazım, dostlukları konuşmamız lazım" diye konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından cemevinin açılışı dualarla gerçekleşti, Kaymakam Güngör ve beraberindekiler cemevini gezdi. Program ikramın ardından söylenen deyiş ve türküler ile sona erdi.


Program sonunda bir açıklama yapan Boğazlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ertan Coşkuner, gurbetle sılayı bir araya getiren cemevinin açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek; "İstanbul ve çeşitli illerde yaşayan vatandaşlarımızın desteği ile güzel bir günde bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek için bu gibi etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!