Otlukbeli’de Cemevi açılışı yapıldı

Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Erzincan’a 150 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesine bağlı Boğazlı Köyü’nde açılan Kırklar Cemevi’nin açılışı gurbet ve sılayı bir araya getirdi. İnşaatı geçtiğimiz yıl başlatılan, köylülerin desteği ile büyük bir bölümü Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan cemevinde, mutfak, yemek salonu, ibadethane ve morg bulunuyor. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde düzenlenen açılış törenine, şehir dışından yüzlerce Otlukbeli’nin yanı sıra İlçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan, İl Genel Meclisi Üyeleri Recep Gündüz ve Sinan Ak, çevre köylerin muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Boğazlı Köyü Muhtarı Yaşar Kartal yaptı. Ardından söz alan Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz, Boğazlı Köyü’nde altyapı, kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenileme çalışmalarının yanı sıra köylülerin ihtiyacı olan cemevini kısa sürede tamamlayarak hizmete sokmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ardından konuşan Cemevi Dedesi Kasım Ülker, cemevinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Programda son olarak konuşan Otlukbeli İlçe Kaymakamı Eyüp Güngör, ise birlik ve beraberlik mesajları vererek; "Devletimiz ayrım yapmadan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sunuyor. Bugün burada her birimiz alevi, sunni, Türk, Kürt, Çerkez gibi hiçbir ayrım olmadan bulunuyoruz. Bu bizim ülkemizin zenginliğidir. Bu farklılığa ve zenginliğe sahip ülkemiz bundan dolayı dünyada bir çok ülkenin gözü üzerinde. Biz bu gözleri üzerimizden alabilmemiz için dostluğumuzu daima pekiştirmemiz gerekiyor. Buralarda bir araya gelerek, hayırları konuşmamız lazım, dostlukları konuşmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından cemevinin açılışı dualarla gerçekleşti, Kaymakam Güngör ve beraberindekiler cemevini gezdi. Program ikramın ardından söylenen deyiş ve türküler ile sona erdi.

Program sonunda bir açıklama yapan Boğazlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ertan Coşkuner, gurbetle sılayı bir araya getiren cemevinin açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek; "İstanbul ve çeşitli illerde yaşayan vatandaşlarımızın desteği ile güzel bir günde bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek için bu gibi etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.