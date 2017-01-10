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10 Ocak 2017 16:02

Otlukbelili bayanlar üretiyor Erzincan güçleniyor

Otlukbelili bayanlar üretiyor Erzincan güçleniyor

10 Ocak 2017 16:02

Erzincan’ın en uzak ilçesi Otlukbeli’nde Sosyal Destek Programı(SODES) kapsamında uygulamaya konulan “Otlukbelili kadınlar üretiyor, Erzincan güçleniyor” projesi tüm hızıyla sürüyor.
Proje kapsamında ilçede kurulan tekstil atölyesinde genç kızlar ürettikleri nevresimler ile ailelerine katkıda bulunuyor. Otlukbeli ilçesinde geçtiğimiz yıl kaymakamlık binasında uygulamaya konulan proje kapsamında 20’ye yakın genç kız kurulan tekstil atölyesinde hem kurs alıyor, ürettikleri tekstil ürünleri ile ailelerine gelir sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü için nevresim takımı üretilen atölyede ayrıca yöreye özgü kıyafet ve giysiler de dikiliyor. Atölye ile ilgili bir açıklama yapan Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz, ilçe ekonomisi açısından öneme sahip olan tekstil atölyesinin daha da genişletilmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Gündüz; "Tekstil atölyesinin ilçemiz halk eğitim müdürlüğü bünyesinde, döner sermaye kurularak, kredi yurtları ve iç piyasaya satış yapabilmesini sağlandı. 50 Kişilik bir kapasiteyle hizmet vermesini hedefliyoruz" dedi.Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz açıklamasında ayrıca projenin gerçekleşmesinde ve tekstil atölyesinin kurulmasında desteklerini esirgemeyen Vali Ali Arslantaş’a, milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram’ın yanı sıra yönetici ve siyasilere teşekkür etti.



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