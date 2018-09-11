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Otobüs şoförü, epilepsi nöbeti geçiren kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Erzincan’da halk otobüsü şoförü Adem Canbaba, epilepsi nöbeti geçiren kadın yolcu için otobüsü güzergâhtan çıkarıp, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Erzincan'da halk otobüsü şoförü Adem Canbaba, epilepsi nöbeti geçiren kadın yolcu için otobüsü güzergâhtan çıkarıp, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar, araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı.


Erzincan Belediyesine bağlı 4 numaralı halk otobüsünde yaşanan olayda, bir kadın yolcu otobüste fenalaşarak yere düştü. Durumu gören otobüs şoförü Adem Canbaba kadının durumunu kontrol ettikten sonra güzergahından çıkıp hastaneye gitmeye karar verdi.


İçindeki yolcularla birlikte Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru giden şoför Adem Canbaba, yolda sürekli klakson çalarak önündeki araçları çekilmesi için uyardı. Kısa süre sonra hastaneye geldiklerinde yolcular ve şoför fenalaşan kadını sedyeye koyarak hastaneye taşıdı. Şoför Adem Canbaba, kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti.


Öte yandan halk otobüsü şoförünün duyarlı davranışı araçtaki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde fenalaşan kadına ilk yardım müdahalesinde bulunan şoförün daha sonra hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı.


Otobüs şoförü Adem Canbaba yaşadığı olayı anlatarak şunları söyledi:


"Seyir halindeyken yolcumuzun yere düştüğünü fark ettim. Sara nöbeti geçirdiğini anladım. Önce yan yatırdım. Otobüsteki demirlere çarpmaması için önlem aldım. Biraz sakinleştirdikten sonra dilini kontrol ettim. Ardından başına bir refakatçi bıraktım. Daha sonra güzergahı terk edip, direk hastaneye götürdüm" diye konuştu.

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