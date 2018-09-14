Otobüs şoförü, kendisine tepki gösteren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Erzincan'da, beklediği halk otobüsünün geç gelmesine sinirlenen bir yolcu, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Daha sonra otobüste fenalaşan o yolcuya ilk yardım uygulayan otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı.

Erzincan'da, beklediği halk otobüsünün geç gelmesine sinirlenerek, otobüs şoförüne tepki gösteren yolcu bir süre sonra aniden rahatsızlanarak, yere düştü. Diğer yolcuların yardımcı olmaya çalıştığı o yolcu için otobüste panik yaşandı. Otobüs şoförü Cem Kılıç ise otobüsü yolun sağına çekerek, paniği yatıştırmaya çalıştı. Yolcularla birlikte rahatsızlanan yolcuya ilk yardım uygulayan otobüs şoförü durumun ciddiyetini fark etmesi üzerine tekrar direksiyona geçip, rahatsızlanan yolcuyu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi. Fenalaşan yolcu getirildiği hastanede, tedavi altına alındı. Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ise otobüs şoförü, kendisine tepki gösteren yolcuya sabrederek sakinleştirmeye çalıştığı daha sonrada durumu şefine bildirdiği görüntüleniyor.

Otobüs şoförü Cem Kılıç, yaşanan olayın ardından daha sonra aynı otobüse binen o yolcunun kendisine teşekkür ettiğini belirterek, göstermiş olduğu tepkiden dolayı da kendisinden özür dilediğini söyledi.

Erzincan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu Mehmet Polat ise, sürücülere yönetmelik gereği her altı ayda bir trafik, halkla ilişkiler ve öfke kontrolüne yönelik eğitimler verildiğini, gecikmelerin ise yol güzergahlarında kazı çalışmaları sebebiyle yaşandığını söyledi.