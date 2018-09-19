Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Daha önce birçok kazanın meydana geldiği noktada bu kez motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza bu gün 15:30 sıralarında Zeki Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. isminin İskender olduğu öğrenilen 29 AT 010 plakalı araç sürücüsü Atatürk Mahallesi Zeki Paşa Caddesi üzerinde seyrederken, Atatürk Mahallesi 400. Sokak üzerinde seyir halindeki 24 EP 771 plakalı Uğur K. Yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsünün yerde hareketsiz durduğunu gören çevredeki vatandaşlar yaralıya ilk yardım uygulayarak 112 acil sağlık ekiplerini bekledi.

112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yaralı Uğur K. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada her iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın meydana geldiği caddede sürekli kaza olduğunu dile getiren vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, bu sorunun bir türlü çözüme kavuşturulamadığını söylediler.