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Özel idare personeline yangın eğitimi

Erzincan İl Özel İdaresinde görevli personele, yangın ve deprem eğitimi verildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen teorik eğitimin ardından, özel idare bahçesinde yangın söndürme eğitimi verildi. Sabah saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi eğitim salonunda personele yangına karşı korunma, söndürme ve kurumlarda yangın güvenliği ile deprem öncesi ve sonrasında yapılması konusunda eğitim verildi. İki saatlik teorik eğimin ardından daha sonra tüp ve katı madde yangınlarını uygulamalı olarak söndürüldü.

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