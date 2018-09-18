Pazarlarda salçalık biber hareketliliği başladı

Erzincan'da Eylül ayı ile birlikte haftanın her günü farklı yerlerde kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.

Erzincanlı vatandaşlar, hazır satın almak yerine kendi elleriyle yapmayı tercih etmesiyle salçalık ve turşuluk biber satın almak için pazarın yolunu tutuyorlar. Pazarda 2 ile 3 lira arasında değişen fiyatıyla satın alınan biberler, kadınlar tarafından evlerde ayıklanarak salçaya ve turşuluklara dönüştürülüyor.

Kışa hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, son haftalarda turşu kurma telaşına düştü. Turşuluk, konservelik ve salçalık ihtiyacını gidermek pazarlara giden vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alış veriş yapıyorlar.

Uzun süredir pazarcılık yapan Alaattin Bican, sonbahar ayının gelmesiyle turşuluk ve salçalık ürünlerin yapımında artış olduğunu dile getirerek; “Güz ayının gelmesiyle turşuluk başladı. Erzincanlı vatandaşlarımız doğal ürünler tüketmek istediği için kendi ihtiyaçlarını önceden hazırlayıp kış ayı boyunca da tüketiyorlar. Fiyatlarımız ise uygundur. Bir ay sonra Erzincan yerli ürünü bittikten son pazarda fiyatlarda yükselmeler olacaktır. Sattığımız ürünler gayet iyi. Turşuluk ürünlerde de acur, turşuluk salatalık, biber çeşitleri, Erzincan tarla domatesi, kornişon salata bunların satışı oluyor” diye konuştu.