Personel toplantısı yapıldı

Erzincan İl Müftülüğü konferans salonun da gerçekleştirilen toplantıda İl Müftüsü Çetin, 1 Ekimde kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 4-6 yaş Kur'an kursları, İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılması, hurafe ve bidatten uzak din anlayışının gençliğe kazandırılması, asrımız gençliğinin problemleri, akıl vahiy ilişkisinde nebevi bakışın önemi gibi konular üzerinde durdu. Ayrıca önümüzdeki günlerde açılması planlanan Karaağaç Pir-i Sami İlim Araştırma Merkezi ve Kur'an Kursu ile hafızlar için planlanan hafızlık merasimi hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında ayrıca Üniversite gençliği ile iletişim, Manevi rehberlik ve danışmanlık, Mevlit-i Nebi Haftası münasebetiyle yapılacak üniversite gençliğine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması konusunu ele alan İl Müftüsü Çetin, din görevlilerinin yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarda seçmeli ders olarak Kur'an ve Siyer-i Nebi'nin tercihi konusunda vatandaşlara rehberlik etmelerinin önemini vurguladı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in değerlendirmelerinin ardından Hac-Umre Şube Müdürü Hüseyin Ünal'ın ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen'in toplantının diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile toplantı sona erdi.