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20 Temmuz 2018 09:33

Piknikçilerin vazgeçilmezi Ekşisu

Yaz tatillerinin vazgeçilmesi pikniklerin gözde alanlarından olan Ekşisu mesire alanı hafta sonları tatilciler ile dolup taşıyor.

Piknikçilerin vazgeçilmezi Ekşisu

20 Temmuz 2018 09:33

Son 2 yılda büyük yatırımlar yapılan Ekşisu mesire alanı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Ekşisu mesire alanı ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Yapılan çalışmalar ile Ekşisu mesire alanının Türkiye’nin en güzel mesire alanlarından biri. Toplumumuzun yoğun olarak kullandığı Ekşisu mesire alanında gerekli çalışmaları gerçekleştirerek yeni bir mesire alanları da ortaya çıkardık. Burada yaklaşık 2 senedir çalışmalarımızı sürdürüyoruz.180 dekarlık alanın %70 kısmına otomatik sulama sistemi kuruldu. Ayrıca yeni yürüyüş yolları, barbeküler, kamelyalarla donattık ve 5000 araçlık bir otoparkı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirdik." dedi.


Yapılan çalışmalar ile Erzincanlıların ve tatilcilerin vazgeçilmez piknik alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Başsoy, "Erzincanlı hemşerilerimiz için ne yapsak az. Her şeyin en güzeline layıklar bizlerde en güzelini yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.


Son yıllarda yapılan çalışmalar ile sadece Erzincan’ın değil Türkiye’de sayılı mesire alanlarından biri haline geldiğini belirten ve İstanbul’dan tatil için geldiğini söyleyen Hasan Kızıl, "Eski hali ile şimdiki halini kıyaslamak mümkün değil. Bir Erzincanlı olarak yapılan çalışmaları takdirle karşılıyor ve herkese Erzincan’a geldiklerinde mutlaka Ekşisu’ya uğramalarını öneriyorum. Erzincan Belediye Başkanımıza ve Belediye çalışanlarına bu çalışmalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi.




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