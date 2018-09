Polis çay ocaklarında trafik kurallarını hatırlattı

Erzincan'da trafik kazalarının azaltılması eylem planı çerçevesinde kafelerde ve çay ocaklarında trafik eğitimi verdi.

Trafik polisleri tarafından verilen eğitimler vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan'da kıraathaneleri ve çay ocaklarını gezerek vatandaşların trafikte can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kıraathaneleri ve çay ocaklarına giderek burada vatandaşlara trafikte can güvenliği için kurallara uyulması uyarısında bulundu. Polis ekipleri, kendileri ile getirdikleri broşürleri burada vatandaşlara dağıtarak, trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser İbrahim Poyraz yaptığı açıklamada, ‘'İçişleri Bakanlığımız ülkemiz genelinde öncelikli olarak kazaları önleme yönünde tedbirler almamız yönünde illerimize talimatlar gönderdi. Bütün uğraşlarımıza rağmen hız, emniyet kemeri, cep telefonu, kavşaklarda geçiş önceliği, hatalı sollama yapılmaması gibi kazaları önleyici tedbirlere ek olarak meydana gelen kazalar sonucunda bedensel zararları, ölüm ve yaralanmaları en aza indirebilmek amacıyla da emniyet kemeri denetimlerini Türkiye genelinde ağırlık verilmesi yoğunlaştırılmış denetimlerin yapılması isteniyor. Bizde ilimiz olarak gerekli planlamalarımızı yaptık. En üst seviyeden en fazla taşıt ve araç sürücüsüne ulaşabilmek amacıyla denetimlerimizi yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın bu konuda bilmesini istediğimiz bir konu var, emniyet kemeri takmak kazalarda ölüm ve ağır yaralanmaları %30'dan %70'e kadar azalttığı bilimsel bir gerçek. Vatandaşlarımız can ve mal kaybına uğramaması için bedensel zarara uğramaması için mutlaka emniyet kemerlerini takmasını istiyoruz. Ayrıca yapılacak olan denetimlerde emniyet kemeriyle takmamayla ilgili cezai müeddiye uygulanmaya başlanmıştır. Bu şekilde devam edecektir. Bütün vatandaşlarımıza kazasız huzurlu günler diliyoruz.'' dedi.

Vatandaşlar ise yaptığı açıklamada uygulamalardan memnun olduklarını belirttiler.