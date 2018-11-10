Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümünü dolayısıyla, Erzincan'da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Belediye Sarayı Önünde yapılan tören, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saat 9.05 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

10 Kasım törenleri, müftülük toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programıyla devam etti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma etkinliklerinde öncelikle saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Daha sonra Erzincan İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Atatürk'ün hayatı konulu sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler Atatürk konulu şiirler okudu. Program oratoryo gösterimi ile sona erdi.

Düzenlenen törenlere Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl protokolü, daire amirleri, askeri ve sivil erkân, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.