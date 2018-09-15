Rektör Akın Levent, Erzincan basınıyla buluştu

Dr. Akın Levent, Erzincan'da görev yapan basın mensupları ile kahvaltılı tanışma toplantısında bir araya geldi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel ve Prof. Dr. Ergün Topal, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Uğurtürk ile ildeki yerel ve yaygın basın çalışanları katıldı. Rektör Prof. Levent, toplantıda, 2 ay önce başladığı Rektörlük görevi dolayısıyla basın mensuplarından gördüğü yakın ilgiye teşekkür ederek başladığı konuşmasında; Üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılı öncesi mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi verdi. Kökleri 1976'ya kadar uzanan Erzincan Üniversitesinin, 2006'dan bu yana Erzincan Üniversitesi adıyla şehre hizmet verdiğini, yaklaşık 5-6 ay önce de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi adını alarak yükseköğretim hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin genel yapılanma açısından bina ve tesisleşmede yaklaşık yüzde 70'nin tamamlandığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Levent, yeni yapılanma çalışmalarının bundan önce olduğu gibi, bugün de, gelecekte de aralıksız devam edeceğini dile getirdi. Üniversitenin kalkınması adına yeni yatırımların önemini vurgulayan Prof. Dr. Levent, “Bizden öncekiler nasıl yaptıysa, biz de bizden sonra da Üniversitemizin kalkınması için çalışmalar devam edecek, her geçen yıl yeni fakülte ve yapılanmalar gelecektir. Şu an itibarıyla 11 Fakültemiz, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu ve 10 koordinatörlük ile 10 araştırma merkezi vb. gibi birimleriyle şehrimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. Yeni kazanan yaklaşık 4.300 civarındaki öğrenci ile birlikte Üniversitenin öğrenci sayısının bu yıl 24.249'a ulaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Levent, “58'i profesör, 66'sı doçent olmak üzere 979'u akademik; 530 civarı idari personelimiz ile birlikte toplamda 1500'e yakın personeliyle ile kentimize hizmet veren bir Üniversitemiz vardır'' diye konuştu. Ülkedeki malum ekonomik darboğazın Üniversitede maddi sıkıntılara yol açmaması ve bunları aşmak için Üniversite olarak yeni finans kaynakları arayışında olduklarını anımsatan Rektör Prof. Dr. Levent, “Bunların başında bir fakültenin yanı sıra, güneş enerjisi santrali yaparak Üniversitemizin mevcut kaynaklarını artırmak suretiyle, kendi kendini destekleyecek pozisyona gelmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımız, Üniversitemizin mevcut yatırımlarını gerek eğitim-öğretim, gerek bina ve gerekse makine ve tesisat yönünden olumlu yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu. Erzincan'da sağlık hizmetleri yönünden mevcut kapasiteyi artırma çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Prof. Dr. Levent, “Yeni finans kaynaklarının öncelikle Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarına aktarılarak değerlendirilmesini önemsiyoruz. Çünkü Üniversite demek akademik çalışma demektir, BAP ile de akademik çalışmaların teşvik edilmesini istiyoruz” görüşünü dile getirdi.

Basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını da yanıtlayan Rektör Levent, “Yalnızbağ Yerleşkemiz ile şehir arasındaki mesafenin, Erzincan büyüklüğündeki bir şehir için uzak gibi algılansa da bunun zamanla kapanacağı kanaatindeyim. Fiziki yakınlık elbette güzeldir ama Üniversitenin yaptığı işler yönünden şehre yakın olması daha önemlidir. Sağlık hizmetleri açısından örneğin Sağlık Yerleşkemiz şehrin içerisindedir. Diğer fakültelerimizin de şehirden mesafe olarak uzak olsa da kalben yakın olduğuna inanıyorum. Çünkü üniversite şehir için, içerisindeki insanlar da şehre hizmet için vardır” dedi. Yurt sayısı ve kapasitesinin oldukça yeterli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent, yurtların mevcut kapasitesinin yaklaşık yüzde 85 ve daha fazlasının şehirde olduğunu, önümüzdeki süreçte Yerleşkenin daha çok canlanması adına yeni yapılacak yurtların yerleşke içeresinde yapılmasınınönemini vurguladı. Rektör Akın Levent ayrıca, basının;kurumların kamuoyuna açılan yüzleri olarak büyük önem taşıdığını belirterek “Basın ile ilişkilerimizi oldukça önemsiyoruz. Basın ilimize ve ülkemize açılan yüzümüzdür. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, kendimizi basın yoluyla insanlara duyurabiliriz. Basınının önemsenmemesi düşünülemez, düşünen hata yapar. O yüzden basın ile ilişkilerimize her zaman daha çok önem vereceğiz. Elimizden geldiğince basına yakın olmayı, basının da bizlere yakın olmasını istiyoruz. Basınımıza her zaman kapılarımız açıktır” diye konuştu.

Karşılıklı sohbet ortamında ve soru cevap şeklinde geçen toplantı sonunda Rektör Levent, toplantıya katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.