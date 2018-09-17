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Rektör Akın Levent, hastaları ziyaret etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal ile Genel Sekter Dr. Öğr. Üyesi Halim Ferit Bayata'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Rektör Prof. Dr. Levent, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, onlarla yakından ilgilendi. Hastanedeki çeşitli birimlerde incelemelerde bulunan Rektör Levent, ziyaret sırasında kendilerine eşlik eden hastane Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan hastanedeki servis hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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