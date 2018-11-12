Rektör Akın Levent, Kemah'ta öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Akın Levent, yeni akademik dönem ile birlikte Üniversitenin merkez ve ilçe birim ziyaretlerine devam ediyor.

Hukuk Fakültesi Yerleşkesi, Yalnızbağ Yerleşkesi, Kemaliye Meslek Yüksekokulu, Tercan Meslek Yüksekokulu gibi Üniversite birimlerini gezen Rektör Prof. Dr. Akın Levent en son olarak Kemah Meslek Yüksekokulunu ziyarette bulundu.

Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata' nın da yer aldığı programda Rektör Levent, Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Bulut, akademik ve idari personelle birlikte derslikleri gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

İlçede ve üniversitede yaşadıkları sıkıntılara ilişkin öğrencilerle sohbet eden Rektörü Prof. Dr. Akın Levent öğrencilere “Sizlerin huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için üniversite yönetimi olarak durmadan çalışıyoruz. Siz de kendinizi her alanda geliştirin ve başarılı olmak için gayret edin” dedi.