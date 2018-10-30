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Rektör Akın Levent'ten, Türk Kızılay'ına ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent Türk Kızılay'ının Erzincan'da faaliyet gösterdiği tesisleri ziyaret etti.


Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata ile birlikte Türk Kızılay'ının Erzincan'daki tesislerinde incelemelerde bulunan Rektör Levent, Türk Kızılay'ının Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde, halkın yanında olduğunu, ihtiyaç anında, her türlü zorluklara karşı görevini yerine getirdiğini belirtti. Üniversite olarak her zaman Türk Kızılay'ının yanında olacaklarını da dile getiren Prof. Dr. Levent çalışanları gayretlerinden ötürü tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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