Rektör Akın'dan Anagold 24 Erzincanspor'a destek

Dr. Akın Levent, bu hafta sonu kendi evinde Diyarbekirspor ile karşılaşacak Anagold 24 Erzincanspor'a destek ziyaretinde bulundu.

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Anagold 24 Erzincanspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Dr. Akın Levent, takımın antrenman yaptığı atletizm stadında teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Levent, Üniversite Genel Sekteri Dr. Öğr. Üyesi Halim Ferit Bayata ve yardımcısı Metin Uğurtürk'ün ve Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ahmet Tanoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, futbolun gözde bir spor olduğunu belirterek Anagold 24 Erzincansporlu futbolcuların bir ilin takımını temsil etmelerinin bilinciyle çalışmalarını sürdüklerini gördüklerini, bu tempoda çalışmanın başarıyı getireceğine inandığını ifade etti. Sporun güzelliğine yakışır şekilde mücadelenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Levent, “Takımın çalışmaları umut verici, futbolcuların hepsi hakki sporcu. İnşallah bundan sonra daha çok başarılı sonuçlar alırsınız. Sonuç odaklı olmamak lazım, önemli olan futbolun güzelliğine ve spora yakışır şekilde mücadele etmektir” dedi.

Teknik Direktör Armağan Turhanve futbolcular da Rektör Akın'ı hafta sonu karşılaşacakları Diyaberkispor maçına ve diğer maçlarına davet ederek, “Hedefimiz yüzde yüz şampiyonluktur, bunun için de hedefimizden sapmadan var gücümüzle çalışacağız” dediler.

Davet üzerine Takımın maçlarını yakından takip etmeye çalışacağını belirten Rektör Prof. Dr. Levent, teknik heyet ve sporculara bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diledi.