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06 Ocak 2017 13:39

Rektör Çapoğlu, Avrupa 3.’sü olan badminton takımını ödüllendirdi

Rektör Çapoğlu, Avrupa 3.’sü olan badminton takımını ödüllendirdi

06 Ocak 2017 13:39

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları badminton kategorisinde Avrupa 3.’sü olan takımı ödüllendirdi.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Takım İdarecisi Öğr. Gör. Özcan Çakmak, Takım Antrenörü Murat Sönmez takım oyuncuları Muhammed Ali Kurt, Büşra Benk, Merve Çoban, Özge Toyran, Furkan Demir, Muaz Doğan, Mert Tunço, Bahadır Kaan Kola ve Cannur Candan katıldı.
Elde edilen başarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Çapoğlu, “Üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi en iyi biçimde temsil ettiniz” diyerek takımımızı tebrik etti.
Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, sporcularımızı altınla ödüllendirirken, takım idarecisi Öğr. Gör. Özcan Çakmak ve Takım Antrenörü Murat Sönmez’e de hediye takdiminde bulundu.
Badminton takımı, Temmuz ayında Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları Badminton Kategorisinde takım halinde Avrupa 3.’sü olurken, Ferdi Müsabakalarda Muhammet Ali Kurt Avrupa Şampiyonu, Çift Kızlarda Büşra Benk- Merve Çoban ikilisi Avrupa 3.’sü Mikste de Muhammet Ali Kurt ve Özge Toyran Avrupa 3.’sü oldu.



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