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Rektör Levent, başarı üçgeni paydaşlarıyla biraraya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliği Başarı Üçgeni projesi kapsamında, Üniversite Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, dış paydaşlar ile bir araya geldi.


Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya üniversite üst yönetimi ve Başarı Üçgeni Paydaşları katıldı. Göreve geldikleri günden bu yana Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde yeni oluşumlar yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirerek söze başlayan Rektör Prof. Dr. Levent, üniversitenin hedefleri ile ilgili paylaşımda bulundu.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde güneş enerjisi santrali kurulması için fizibilite çalışmalarının başladığını paylaşan Prof. Dr. Levent, “Enerji olmadan uygarlık gelişemez. Eğer enerji problemini halledersek teknolojideki ilerlemeler çok büyük bir ivme kazanır” dedi.

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