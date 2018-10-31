Rektör Levent, öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Akın Levent, üniversitede eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata'nın da hazır bulunduğu programda öğrencileri eğitim gördükleri dersliklerde ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Levent, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek,çözüm yollarını öğrenciler ile tartıştı. Öğrencilerden gelen talep ve önerileri de titizlikle dinleyerek not alan Rekör Prof. Dr. Levent, “Sizleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde görmekten büyük mutluluk yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz, bu ülke sizlerin omuzunda yükselecek” dedi. Öğrenciler ile sohbet de eden Rektör Levent, üniversiteden mezun olan öğrencilerle bağ koparmamak ve etkili iletişim kurmak amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mezun Bilgi Sisteminin kurulacağını müjdeledi.