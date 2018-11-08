Rektör Prof. Dr. Levent Tercan'da

Dr. Akın Levent, Tercan Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Akademik ve idari personelin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Akın Levent, dersliklerde eğitim gören öğrenciler ile de bir süre sohbet ederek, öğrencilerin ve talep ve önerilerini dinledi. Onlara öğrencilik hayatı ve mezuniyetlerinden sonraki yaşamlarında başarıya ulaşabilmeleri hususunda önemli tavsiyelerde bulunan Rektör Levent, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.