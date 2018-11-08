İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Prof. Dr. Levent Tercan'da

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, Tercan Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Akademik ve idari personelin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Akın Levent, dersliklerde eğitim gören öğrenciler ile de bir süre sohbet ederek, öğrencilerin ve talep ve önerilerini dinledi. Onlara öğrencilik hayatı ve mezuniyetlerinden sonraki yaşamlarında başarıya ulaşabilmeleri hususunda önemli tavsiyelerde bulunan Rektör Levent, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.